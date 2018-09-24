Два ржавых корыта - Аксенов прокомментировал заход двух кораблей ВМС Украины в Азовское море

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал «ржавыми корытами» два украинских корабля, которые зашли в Азовское море. Он уверен, что настроение у экипажей судов «Корец» и «Донбасс» было нерадостное. Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения, Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут «два ржавых корыта» ВМС Украины как символ разрухи.

Аксенов подчеркнул, что корабли ВМСУ входили в Керчь-Еникальский канал «на общих основаниях».

Ранее стало известно, что два украинских военных корабля «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону Российской Федерации в субботу вечером. Из-за этого береговая охрана Погрануправления ФСБ РФ отправилась их сопровождать в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России. В всокресенье суда прошли через Керченский пролив и взяли курс на Бердянск, где войдут в состав новой военно-морской базы Украины.