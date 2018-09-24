Пассажирский автобус попал в крупное ДТП в Крыму: первые кадры с места аварии

В Первомайском районе Крыма пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2101, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что автобус сильно поврежден, лобовое стекло разбито.

«На 62-м километре автодороги Красноперекопск - Симферополь в районе с. Каштановка произошло столкновение рейсового автобуса Setra, который следовал по маршруту Красноперекопск - Симферополь - Ялта, с легковым автомобилем ВАЗ-2110, есть пострадавшие, требуется помощь спасателей», - говорится в сообщении МЧС.

ДТП произошло на участке трассы Красноперекопск - Симферополь. В результате аварии погибли пять пассажиров легкового автомобиля.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают спасатели.