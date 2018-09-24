Бить по электронным мозгам противника - эксперт оценил ответ РФ на действия Израиля в Сирии

Россия намерена жестко реагировать на действия Израиля в Сирии. Об этом в интервью «Звезде» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя список мер, которые РФ готовит в ответ на действия израильских ВВС, в результате которых был сбит российский самолет Ил-20.

«Наши средства радиоэлектронной борьбы намерены бить по электронным мозгам радиолокационной станции и другим средствам управления авиации противника, глушить его спутниковые сигналы, которые дают наводку на цель, как в данном случае спутники давали наводку F-16, когда они варварским образом атаковали не только военные, но и гражданские цели. Этим F-16 уже не придется вольготно разгуливать в сирийском небе», - сказал «Звезде» Баранец.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, с поставками российских С-300 Сирии Вооруженные силы САР усилятся в разы. Система противовоздушной обороны арабской республики будет замкнута в единую глубокоэшелонированную оборону, в которую будут включены комплексы различной дальности.

«Включение единой системы позволит всегда реагировать на угрозы с любой стороны», - сказал в комментарии «Звезде» Коновалов.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал поставки российских С-300 Сирии адекватными мерами после крушения Ил-20 над Средиземным морем. В числе мер, которые РФ планирует предпринять в ближайшее время, он назвал оснащение автоматизированными системами управления командных пунктов сирийских соединений и воинских частей ПВО, а также радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на территории САР.

Ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку ВВС Израиля, сбила российский самолет 17 сентября. В результате этого погибли 15 российских военнослужащих.