Кабмин одобрил повышение МРОТ

Правительство России одобрило повышение МРОТ. Соответствующие изменения будут внесены в закон «О минимальном размере оплаты труда».

Чиновники рекомендовали одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в часть первую статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Он будет внесен в установленном порядке в Государственную думу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что минимальный размер оплаты труда, как того и требует законодательство, со следующего года вырастет до суммы прожиточного минимума и составит 11280 рублей.