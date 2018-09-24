Трамп в ООН призвал к международному сотрудничеству по борьбе с наркотиками

Президент США Дональд Трамп во время выступления в штаб-квартире ООН призвал к международному сотрудничеству в борьбе с наркотиками.Об этом сообщил RT.

Он рассказал, что проблема наркотиков затрагивает каждую нацию в мире. По словам Трампа, от наркотиков умирает очень много людей в США и во всем мире.

«Сегодня мы обещаем бороться с угрозой наркотиков вместе», - добавил он.

Американский лидер рассказал, что смертность от наркотиков в 200-2015 годах выросла в глобальном масштабе на 60%.

Он подчеркнул, что можно спасти миллионы жизней, если приложить совместные усилия. Трамп также отметил огромный потенциал ООН в борьбе с наркотиками и его постепенную реализацию.

Ранее Трамп предложил ввести смертную казнь для торговцев запрещенными веществами. Он аргументировал необходимость введения смертной казни для наркоторговцев тем, что существующее наказание не соответствует вреду для общества, который они приносят.