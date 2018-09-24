Украинские радикалы устроили поножовщину на улицах Львова. Толпа неизвестных, вооруженных ножами и металлической арматурой напала на представителей одной из общественных организаций, сообщает Укринформ.

«В больницу попали четверо молодых людей с различными телесными повреждениями. По этому факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК - «хулиганство», - рассказали в пресс-службе управления национальной полиции по Львовской области.

Никто из пострадавших писать заявление в полицию не стал. Так же участники драки отказались комментировать произошедшее. Полиция устанавливает личности защитников потасовки.