Радикалы устроили поножовщину на улицах Львова
Потерпевшие – члены общественной организации, которые занимаются благоустройством городских парков и выступают против несанкционированной застройки.
Фото: РИА Новости
Украинские радикалы устроили поножовщину на улицах Львова. Толпа неизвестных, вооруженных ножами и металлической арматурой напала на представителей одной из общественных организаций, сообщает Укринформ.
«В больницу попали четверо молодых людей с различными телесными повреждениями. По этому факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК - «хулиганство», - рассказали в пресс-службе управления национальной полиции по Львовской области.
Никто из пострадавших писать заявление в полицию не стал. Так же участники драки отказались комментировать произошедшее. Полиция устанавливает личности защитников потасовки.