Суд вынес приговор сибирским Бонни и Клайду

В Краснодаре суд дал 20 лет на двоих сообщникам из Сибири, которые совершили серию нападений в Иркутской области и Краснодаре. Об этом рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин, сообщил телеканал «360».

Девушку и мужчину обвинили в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в крупном и особо крупном размерах.

В 2015 и 2016 годах они, используя пистолеты и газовый баллончик, совершили шесть нападений на ювелирные салоны, автозаправки и отделения почты.

В прокуратуре пояснили, что после объявления в федеральный розыск они, скрываясь в Краснодаре, с 8 октября по 12 апреля 2017 года совершили еще 13 вооруженных нападений на продуктовые магазины.

Молодых людей поймали в районе ЖК «Немецкая Деревня» в Краснодаре после неудавшегося нападения на банк. Они планировали украсть 15 миллионов рублей.

Полиция установила личности подозреваемых и задержала их. Суд назначил девушке девять лет лишения свободы, а мужчине - 11.