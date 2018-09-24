Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Синоптики предупредили москвичей о грядущем ненастье. Холодные дожди, которые начнутся в ночь с понедельника на вторник, могут затянуться на всю неделю.

При этом температура воздуха будет постепенно снижаться, и если в течение рабочей пятидневки столбики термометров смогут добраться до отметки в 15 градусов выше нуля, то уже к выходным они покажут не больше двух градусов тепла.

Вполне возможно, жители Центральной России увидят первый снег, сообщает RT.

«Такого снега, как мы обычно видим, чтобы выпал и лежал, не будет. В среду и четверг не исключена так называемая смешанная фаза осадков, когда идет дождь с небольшим количеством снега», - заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В целом синоптики отмечают неустойчивый характер погоды с резкими перепадами дневных и ночных температур.