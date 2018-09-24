Намерения РФ серьезны - в парламенте Сирии прокомментировали поставки российских С-300

Поставки российских ЗРК С-300 Сирии позволят защитить страну и российских военных от атак Израиля, на этот раз намерения России серьезны. Об этом заявил депутат сирийского парламента Ахмад Маръи.

«Это важная новость для сирийцев. Думаю, что важна она и для друзей и союзников-русских. Это означает, что русские союзники хотят в этот раз по-настоящему положить конец заносчивости и бахвальству израильтян», - приводит РИА Новости слова Маръи.

По словам депутата, достигнутые Россией и Сирией договоренности означают, что Израиль «выходит из битвы проигравшим, ему не удалось разрушить государство (Сирию - прим. ред.) и разделить сирийское общество».

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал поставки российских С-300 Сирии адекватными мерами после крушения Ил-20 над Средиземным морем. По его словам, наращивание мощи сирийской ПВО удержит провокаторов от необдуманных поступков. Также в числе мер, которые Россия планирует предпринять в ближайшее время, Шойгу назвал оснащение автоматизированными системами управления командных пунктов сирийских соединений и воинских частей ПВО, радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты САР.

17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, с помощью которого ПВО САР отражала атаку израильских самолетов, наносивших удар по наземным целям. В результате инцидента все находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.