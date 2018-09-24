Лукашенко призвал увеличить число пограничников на сопредельных с Украиной территориях

Белоруссия будет укреплять границу с Украиной и, скорее всего, в ближайшее время увеличит количество пограничников. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Белоруссии, в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов», - рассказал Лукашенко.

Кроме того, он заявил о структурных и кадровых реформах в пограничной службе, так как в войсках «слишком много управленцев и заместителей».