В МИД прокомментировали отказ Швейцарии выдать визу замминистра образования Крыма

Россия разочарована решением Швейцарии отказать в визе замминистра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову, планировавшему участвовать в сессии Совета ООН в Женеве. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Разочарованы решением властей Швейцарии отказать в выдаче визы в Москве заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым А. С. Аблятипову», - сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве отметили, что таким решением Швейцария лишила представителя России права донести до структуры ООН реальную картину происходящего в Крыму.