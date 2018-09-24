Где же она будет петь? - Максим Галкин о «переезде» Орбакайте в США
Ранее в СМИ появилась информация о том, что певица перебралась в Америку на ПМЖ.
Фото: Instagram / Максим Галкин
Известный российский пародист Максим Галкин очень удивился, когда услышал о том, что Кристина Орбакайте собирается переезжать в США.
«Это неправда, конечно, нет. А где же она будет петь? Радовать публику? Она вернется! На ПМЖ она не собирается», - заявил Галкин.
Ранее СМИ сообщили, что певица Кристина Орбакайте якобы купила себе квартиру в Нью-Йорке и переехала туда жить.
Позже эту информацию также опровергли представители певицы, заявив, что это всего лишь сплетни.