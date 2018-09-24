В УПЦ объяснили отказ митрополита Онуфрия от встречи с экзархами

Глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов объяснил отказ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от встречи с экзархами Константинопольского патриархата его следованием церковным канонам. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Анисимова, согласно церковным правилам, все приезжающие в другой город священнослужители должны знать его епископа, которым в данном случае является Онуфрий. Им следует сначала взять у него благословение на работу здесь и только потом заниматься своим делом. Глава пресс-службы УПЦ подчеркнул, что экзархи Константинопольского патриархата этого не сделали.

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей пообещал предоставить Украине автокефалию. Он отметил, что церковь Чехии и Словакии, автокефалию которой Константинопольский патриархат провозгласил в 1998 году, является новейшей из автокефальных и находится «под любовью и защитой патриарха». По его словам, теперь настала очередь Украины.