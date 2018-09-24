Охладит «горячие головы» - Шойгу об ответных мерах на действия Израиля в Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал поставки российских С-300 Сирии адекватными мерами после крушения Ил-20 над Средиземным морем. По его словам, наращивание мощи сирийской ПВО удержит провокаторов от необдуманных поступков.

Шойгу добавил, что в противном случае РФ будет вынуждена реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой.

«Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей. Обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс значительно увеличит боевые возможности сирийской ПВО… Реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», - заявил он.

Также в числе мер, которые Россия планирует предпринять в ближайшее время, Шойгу назвал оснащение автоматизированными системами управления командных пунктов сирийских соединений и воинских частей ПВО, а также радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на территории САР.

В Минобороны РФ ранее опубликовали 3D-видео реконструкции гибели Ил-20 в Сирии. В ролике был полностью реконструирован момент крушения самолета.

Ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку ВВС Израиля, сбила российский самолет 17 сентября. В результате этого погибли 15 российских военнослужащих.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с заявлением Минобороны РФ, которое возложило вину за крушение Ил-20 на Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, пообещал провести тщательное расследование катастрофы, после чего передать российской стороне всю информацию относительно действий израильской авиации над территорией САР.