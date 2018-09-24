Россиянин погиб на Кипре во время подводной охоты
ЧП произошло в пятницу в районе пляжа Лара на полуострове Акамас.
Фото: Andrei Turukhano, Facebook
Мастер спорта по подводной охоте капитан сборной Санкт-Петербурга Андрей Турухано погиб во время подводной охоты на Кипре. Об этом сообщило издание Phileleftheros.
Трагедия произошла в пятницу недалеко от пляжа Лара на полуострове Акамас. Как сообщила полиция, мужчина погрузился в море с надувной лодки, а его жена осталась на судне.
Вскоре мужчина вынырнул и знаками показал, что у него проблемы. Его подняли из воды и привезли в больницу Пафоса, где врачи зафиксировали его смерть.
Вскрытие показало, что россиянин скончался от удушья в результате утопления.