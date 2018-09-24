Абонент временно недоступен: таможенники московского аэропорта Шереметьево изъяли десятки нелегальных iPhone

Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево пресекли два случая завоза в Россию незадекларированной продукции компании Apple. В обоих случаях их владельцами оказались пассажиры, летевшие из США и Китая.

Электроника ввозилась под видом товаров для личного пользования с целью уйти от обязательного таможенного оформления и соответствующей оплаты.

После осмотра личных вещей пассажиров таможенники нашли более 30 IPhone XS и XS Max, а также шесть часов Apple Watch Series 4.

По факту обнаружения гаджетов составлены процессуальные документы, изъятые товары направлены на хранение до уплаты таможенных платежей и надлежащего оформления.