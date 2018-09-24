Кристина Орбакайте переезжает жить в США - СМИ
Сейчас артистка находится в Америке. Там она занималась ремонтом своей новой квартиры в Нью-Йорке.
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте решила переехать в США на постоянное место жительства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
Сейчас артистка находится в Америке. Там она занималась ремонтом своей новой квартиры в Нью-Йорке.
Кроме того, решение о переезде, по данным источника, связано с началом учебного года. Шестилетняя дочь артистки Клава начала посещать уроки в подготовительном классе одной из школ в Нью-Йорке.
Отмечается, что в США Кристина Орбакайте пробудет до октября, после чего приедет в Россию с гастролями.