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Кристина Орбакайте переезжает жить в США - СМИ

Анастасия Евдокимова
15:17 24.09.2018
Сейчас артистка находится в Америке. Там она занималась ремонтом своей новой квартиры в Нью-Йорке.
Кристина Орбакайте переезжает жить в США - СМИ
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте решила переехать в США на постоянное место жительства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Сейчас артистка находится в Америке. Там она занималась ремонтом своей новой квартиры в Нью-Йорке.

Кроме того, решение о переезде, по данным источника, связано с началом учебного года. Шестилетняя дочь артистки Клава начала посещать уроки в подготовительном классе одной из школ в Нью-Йорке.

Отмечается, что в США Кристина Орбакайте пробудет до октября, после чего приедет в Россию с гастролями.

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