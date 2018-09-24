Мисс Украина - 2018 лишилась титула из-за вранья

Победительницу конкурса красоты и эрудиции «Мисс Украина - 2018» Веронику Дидусенко лишили титула. Об этом рассказала исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе.

По словам Киосе, мисс Украина нарушила правила конкурса и изначально заявила в анкете, что не состоит в браке и не имеет детей. На самом деле это оказалось не так.

«Она нарушила правила и предоставила нам недостоверную информацию. В связи с нарушениями правил ее дисквалифицировали», - приводит портал «1+1» слова Киосе.

Финал конкурса прошел в минувший четверг, в нем участвовали 24 девушки. По итогам победу одержала Вероника Дидусенко.

Имя новой победительницы будет объявлено 30 сентября.