Еврокомиссия подала в суд на Польшу

Евросоюз подает на Польшу в суд. Причина - несовершенство судебной реформы, которую проводит официальная Варшава. Представители Европейской комиссии неоднократно высказывали свое недовольство польским властям на самых разных уровнях, и, похоже, терпение лопнуло, сообщает RT.

«Решение принято из-за "подрыва принципа независимости судебных органов" после принятия Варшавой нового закона "О Верховном суде"», - говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

Брюссель просит суд ограничиться временными мерами, пока не будет вынесен окончательный вердикт. В заявлении особо подчеркивается, что польский закон несовместим с законодательством ЕС.