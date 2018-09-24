В Германии раскритиковали попытки Трампа помешать строительству «Северного потока - 2»

Председатель Германского промышленного союза BDI Дитер Кемпф в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что Евросоюз и европейские компании должны сами формулировать свою энергетическую политику.

«Газ мы можем получать по трубопроводам. У нас уже есть один. И в интересах энергобезопасности представители экономики выступают за второй ("Северный поток - 2")», - сказал он.

По его словам, Трамп увязывает этот проект с американским сжиженным газом.

Кемпф добавил, что считает проблемой, когда третье государство вмешивается в энергообеспечение Германии. Он считает, что каждая страна сама может решить, нужен ли ей еще один энергоисточник, или нет.

Также глава BDI рассказал, что обещания американцев по поводу низкой цены сжиженного газа ничего не значат, так как вещество еще нужно доставить через Атлантику.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «неуместной» ситуацию, когда Германия платит России миллиарды долларов за строительство газопровода «Северный поток - 2».