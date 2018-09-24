Композитный охотник за «умными» минами: чем уникален тральщик проекта 12700

Будем откровенны, сомнения имелись у многих. Уж очень нетипично - боевой корабль из какой-то «пластмассы». Сегодня, когда на стапелях Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ) под Санкт-Петербургом заложен уже шестой тральщик проекта 12700, точнее корабль противоминной обороны с корпусом из композитного материала, скептиков не осталось. «Армейский стандарт» разбирался в достоинствах новых судов.

В начале сентября на Средне-Невском побывал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Он расставил все точки над i, заявив, что в будущем Военно-Морской Флот России может перейти к кораблям на единой платформе из композитных материалов. «Есть уже много интересных проектов, в том числе в области противоминной обороны, - отметил он. - Думаю, за ними большое будущее. Потребность в таких материалах есть, и это отечественная технология создания корпусов из стеклопластика».

В чем же привлекательность столь перспективной разработки? В проекте 12700 реализованы новейшие технологии и конструкторские решения. Аналогов в мире они не имеют. Это и противоминный контур с высокоэффективными гидроакустическими станциями, и интегрированная мостиковая система, главный командный пункт - автоматизированная система управления. Корабли противоминной обороны в состоянии успешно справляться с морскими минами, включая новые, «умные».

Уникальное оборудование позволяет охотнику за минами обнаруживать их, классифицировать и уничтожать, не входя в опасную зону. Неважно, где находятся мины - в толще воды или в морском грунте. При этом корабли обладают высокими маневренными качествами и мореходностью.

Новые тральщики имеют самый большой корпус из монолитного стеклопластика длиной около 62 метров и шириной 10,3 метра. Основные достоинства такого корпуса - повышенная прочность по сравнению с традиционным стальным, улучшенные характеристики живучести, увеличенный срок эксплуатации - более 30 лет. Стеклопластик не боится коррозии и весит меньше железа. Снижение веса корабля уменьшает расход топлива. Читать далее...