Путину доложили о кардинальной «зачистке» Рунета

Все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в Рунете заблокированы. Об этом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам Жарова, речь идет о распространении в Рунете некачественной пиратской информации, баз персональных данных россиян и пиратских версий премьер кино.

«Шесть тысяч таких (пиратских - прим. ред.) ресурсов заблокировано, 11 тысяч удалили такую (пиратскую) информацию», - заявил Жаров.

Глава Роскомнадзора добавил, что ведомство и в дальнейшем намерено продолжать работу в таком ключе и «чистить» Рунет.

По его словам, за три года ведомство выявило более 1,2 тысячи компаний, бесконтрольно распространяющих в Рунете базы данных россиян.