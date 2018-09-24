Польша выроет канал в Балтийской косе ради независимости от РФ

Польша намеревается прорыть морской канал, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Такое заявление сделал руководитель правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, сообщают «Известия».

По мнению политика, данный объект будет призван продемонстрировать, что времена, когда РФ могла диктовать Польше, как распоряжаться своей территорией, закончились.

«Польша должна окончательно сбросить с себя все остаточные признаки зависимого государства», - заявил Качиньский, отметив, что это важно для статуса страны.

Варшава планирует начать строительство канала, который пересечет Балтийскую косу, в 2018 года. На реализацию проекта, как ожидается, уйдет четыре года.

Протяженность канала, соединяющего Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом составит 1,3 километра, глубина - пять метров.

Отметим, что РФ не одобряет данный проект в связи с угрозой для экологии. В свою очередь, в Польше уверены, что эти аргументы можно «обойти стороной» в текущей геополитической ситуации.