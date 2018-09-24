ЛДПР и КПРФ договорились о коалиционном соглашении в шести регионах

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР и КПРФ договорились о коалиционном соглашении в регионах, где на выборах губернаторов победу одержали кандидаты от оппозиции.

«Мы договорились с (лидером КПРФ - прим. ред.) Геннадием Андреевичем (Зюгановым - прим. ред.). Везде будет губернатор, который победил, а замы - от других парламентских партий», - цитирует его ТАСС.

При этом Жириновский перечислил шесть регионов, где «может быть многопартийная демократия», а именно Смоленск, Владимир, Хабаровск, а также Орел, Иркутск и Абакан.

А вот Зюганов, в свою очередь, назвал два региона, где коммунисты могут сформировать коалиционное правительство с либерал-демократами. Ими стали Хабаровский край и Владимирская область.

«Мы с Владимиром Вольфовичем (Жириновским - прим. ред.) переговорили перед началом второго тура выборной кампании, договорились максимально консолидировать свои силы вокруг реальных программ», - отметил он.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала на допрос Владимира Жириновского. Российскому политику надлежит явиться в Киев 27 сентября к девяти часам утра.