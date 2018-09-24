В Госдуме поддержали поправки президента к закону о пенсионной реформе во втором чтении

В Государственной Думе поддержали поправки президента Владимира Путина, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Решение принимается, рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем палате поддержать», - сообщил Нилов.

В июле, в первом чтении был принят правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позже Владимир Путин заявил о несогласии с некоторыми положениями законопроекта и поручил доработать его, внеся свои поправки. О них глава государства подробно рассказал в своем телеобращении к россиянам.

В частности, Путин предложил сократить срок выхода на пенсию для женщин до 60 лет, обеспечить многодетных матерей правом досрочного выхода на заслуженных отдых, а также разработать комплекс мер по социальной защите пенсионеров и людей предпенсионного возраста.