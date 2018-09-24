В Барселоне госпитализирована Монтсеррат Кабалье - СМИ

Известная во всем мире испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье госпитализирована в одну из клиник Барселоны.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», 85-летняя артистка попала в больницу пять дней назад из-за проблем с мочевым пузырем. По информации издания, лечение проходит вполне успешно, и вскоре дива может быть выписана из медицинского учреждения.

Напомним, шесть лет назад Монтсеррат Кабалье, невзирая на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена, выступила в нескольких театрах по всему миру.