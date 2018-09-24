Первый зампред оборонного комитета Совфеда Серебренников покинул свой пост
Чиновник переходит на работу в парламент Хакасии. Свою должность он занимал с 2013 года.
Фото: Илья Питалев , РИА «Новости»
Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников покидает свой пост и переходит на работу в парламент Хакасии. Он занимал эту должность с 18 сентября 2018 года.
До своего назначения первым заместителем председателя Серебренников являлся депутатом Верховного совета Республики Хакасия шестого созыва на непостоянной основе.