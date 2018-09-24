Недобросовестно с РФ играть нельзя - в Совфеде прокомментировали ответные меры России на действия Израиля

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью «Звезде» прокомментировал предстоящие поставки Россией ЗРК С-300 Сирии в ответ на действия Израиля, приведшие к крушению российского самолета Ил-20.

«Сегодня надо понимать, что в данном случае РФ приняла решение, во-первых, выполнить предыдущие договоренности с Сирийской Арабской Республикой, во-вторых, усилить вопросы безопасности наших военнослужащих и, в-третьих, дать понять тем, кто пытается недобросовестно играть с Россией, что так поступать нельзя», - отметил он.

Клинцевич также добавил, что намерен «напомнить всем, что наличие у любой страны 300-го комплекса - это гарантированное обеспечение государственного суверенитета».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что комплекс С-300 значительно усилит возможности сирийской ПВО.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, благодаря которому ПВО САР отражала атаку самолетов ВВС Израиля, нанесших удар по наземным целям. В результате трагедии все находившиеся на борту Ил-20 15 российских военнослужащих погибли. Как позже отметили в Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.