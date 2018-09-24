Курс доллара упал до 66 рублей

Курс доллара США по отношению к российскому рублю на Московской бирже снизился на 0,62% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 66 рублей.

Согласно данным торгов, курс евро опустился на 0,48% и составил 77,69 рубля.

По словам специалистов, российская валюта растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти. Кроме того, поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат, приходящихся на последнюю неделю сентября.