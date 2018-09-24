Путин известил Асада об ответных мерах РФ по катастрофе Ил-20
В Кремле подтвердили решение поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300.
Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал сирийского президента Башара Асада об ответных мерах РФ по катастрофе Ил-20. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В частности, Путин сообщил о решении передать Сирии зенитный ракетный комплекс С-300.
Также главы двух государств обсудили продвижение политического процесса в Сирии в части формирования и запуска работы Конституционного комитета в Женеве. Путин и Асад подтвердили готовность к дальнейшим совместным усилиям по долгосрочной нормализации обстановки в Сирии и восстановлению ее суверенитета, а также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
Кроме того, в Кремле назвали цель поставок С-300 в Сирию.