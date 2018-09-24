Путин известил Асада об ответных мерах РФ по катастрофе Ил-20

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал сирийского президента Башара Асада об ответных мерах РФ по катастрофе Ил-20. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, Путин сообщил о решении передать Сирии зенитный ракетный комплекс С-300.

Также главы двух государств обсудили продвижение политического процесса в Сирии в части формирования и запуска работы Конституционного комитета в Женеве. Путин и Асад подтвердили готовность к дальнейшим совместным усилиям по долгосрочной нормализации обстановки в Сирии и восстановлению ее суверенитета, а также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Кроме того, в Кремле назвали цель поставок С-300 в Сирию.