Игорь Додон прокомментировал свое временное отстранение от должности президента Молдавии

Временно отстраненный от должности президента Молдавии Игорь Додон прокомментировал политическую обстановку в стране. Политик заявил о своем несогласии с происходящим и назвал это «бюрократическим решением», которое направлено на то, чтобы привести к власти нужных оппозиции людей.

«Мы не намерены прогибаться под это правительство и парламентское большинство. Мы категорически против назначения этих кандидатов, они не соответствуют критериям, которым должны соответствовать министры. Правительство через Конституционный суд приняло чисто бюрократическое решение, чтобы декрет о назначении этих министров был подписан председателем парламента. Для нас никаких последствий нет, так как большинство населения - граждане Республики Молдова - поддерживает наши действия», - заявил Додон.

Ранее глава молдавского Кабинета министров Павел Филип предложил президенту на согласование две кандидатуры на должность министров здравоохранения и сельского хозяйства. Игорь Додон отверг предложенные кандидатуры, мотивируя это тем, что они не соответствуют данным должностям. Один из кандидатов не имеет медицинского образования, а ко второму есть вопросы «в области неподкупности».

Противостояние президента и правительства страны длится не первый год. Додон выступает за сотрудничество и сближение с Россией, а парламентское большинство склоняется к поиску партнеров на Западе.