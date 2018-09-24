УАЗ начал поставлять весь модельный ряд автомобилей в Мексику

В сентябре 2018 года компания «УАЗ» открыла первый официальный дилерский центр в Мексике. Партнером Ульяновского автозавода стала компания Logistics Dynamics Corporation. Ее специалисты будут отвечать за импорт, дистрибуцию и гарантийное обслуживание.

В качестве пилотного проекта мексиканский дистрибьютор из города Монтеррей еще в прошлом году закупил партию внедорожников УАЗ «Хантер». По итогам было принято решение открыть дилерский центр и организовать поставки в Мексику всего модельного ряда УАЗ. Теперь в стране можно будет купить внедорожники «Патриот», «Пикап», «Профи» и классический минивэн УАЗ-2206. В следующем году в Мексику будет поставлено более 300 автомобилей.

Директор по экспорту компании «УАЗ» Андрей Дорофеев выразил надежду на то, что присутствие официального дистрибьютора УАЗ в Мексике позволит компании экспортировать несколько сотен внедорожников в год.

Также в следующем году запланировано открытие еще двух центров в Канкуне и Гвадалахаре. А чтобы поближе познакомить будущих водителей с автомобилями, дистрибьютор собирается организовать мероприятие UAZ Off-road Driving School в Мехико.