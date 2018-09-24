В Кремле назвали цель поставок С-300 Сирии

Поставка Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 нацелена на защиту российских военнослужащих. При этом решение не направлено против третьих стран. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли поставка С-300 испортить отношения РФ и Израиля.

«Для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилию обеспечения безопасности своих военных. Поэтому Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами, эти действия не направлены против третьих стран, они направлены на защиту наших собственных военных», - отметил Песков.

По его словам, отношения России и Израиля «достаточно продвинуты».

«Израиль - первая страна региона, с которой российские военные по решению Путина и Нетаньяху начали оперативную координацию. И все это работало до трагедии, которая произошла днями ранее», - подчеркнул Песков.

Также он заявил, что причиной трагедии с Ил-20 стали «преднамеренные действия израильских летчиков», что не может не сказываться на отношениях обеих стран.

«А главное, вынуждает российскую сторону принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военных в Сирии. В русле этой линии и было принято решение, которое сегодня озвучил Шойгу», - заключил Песков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что комплекс С-300 значительно усилит возможности сирийской ПВО.

Ранее стало известно, что российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, с помощью которого ПВО САР отражала атаку израильских самолетов, которые наносили удар по наземным целям. В результате инцидента все находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

Шойгу также подчеркнул, что израильские экипажи, прекрасно зная обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению и гибели российских военнослужащих.