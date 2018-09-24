В Израиле отказались комментировать намерение РФ передать ЗРК С-300 Сирии

Военнослужащие Израиля отказались давать комментарии по поводу намерений России передать зенитно-ракетный комплекс С-300 Сирии.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сирийская армия получит ЗРК С-300 в ответ на действия израильских ВВС, которые привели к крушению российского самолета Ил-20.

Напомним, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, с помощью которого ПВО САР отражала атаку четырех израильских самолетов F-16, нанесших удар по наземным целям. Все находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

По словам Сергея Шойгу израильские экипажи, прекрасно зная обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению и гибели российских военных.