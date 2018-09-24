Путин обсудил с Асадом планы поставки С-300 в Сирию

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с сирийским президентом Башаром Асадом планы поставки в САР зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщила пресс-служба Асада.

Также Путин рассказал о планах по развитию системы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, главы государств обсудили соглашение по Идлибу.

В ходе телефонного разговора с Путиным Башар Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20.

В Кремле подтвердили, что Путин провел телефонный разговор с Асадом.

Ранее о поставке в Сирию ЗРК С-300 сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Кроме этого, он объявил о начале радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых систем РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты над сирийской территорией в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря.