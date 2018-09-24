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Медицинские карты в Москве оснастят радиометками

Екатерина ГАБЕЛЬ
13:27 24.09.2018
Эта мера должна снизить временные затраты на поиск документа.
Медицинские карты в Москве оснастят радиометками
Фото: Alexey Sukhorukov, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Медицинские карты во взрослых и детских поликлиниках Москвы оснастят специальными радиометками. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Вся процедура установки специального маячка займет около минуты. Он будет показывать местонахождение карты, если ее вынесли за пределы регистратуры. Процедуру должны завершить, как сказано на сайте, к весне 2019 года.

Изначально был запущен пилотный проект по установке таких меток. Процесс его запуска начался в мае 2018 года на базе поликлиники № 46 и был признан успешным.

По мнению руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна, это должно снизить временные затраты на поиск документа.  

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