Полиция Норвегии не может доказать виновность задержанного россиянина - адвокат

Норвежская полиция не располагает доказательствами по поводу того, что задержанный в Осло россиянин якобы занимался нелегальным сбором информации. Об этом сообщила его адвокат.

По ее словам, подзащитный подробно ответил на все вопросы следователей и предоставил доступ к своим электронным устройствам.

51-летнего мужчину взяли по стражу из-за его якобы подозрительного поведения во время семинара по цифровым технологиям, который проходил в здании норвежского парламента.

В полиции заявили, что он пытался проникнуть в помещения, вход в которые был запрещен. Россиянин это отрицает и считает все случившееся недоразумением.

Теперь мужчине предстоит пробыть в заключении две недели. Если же за это время полиция не найдет доказательств, то его должны будут отпустить.

В российском посольстве заявили, что арест надуманный и был совершен под нелепым предлогом.