Игоря Додона временно отстранили от исполнения обязанностей президента Молдавии

В Молдавии Конституционный суд на время отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения своих обязанностей. Соответствующее заявление сделал председатель суда Михай Поалелунжь.

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», - сказал Поалелунжь.

Ранее глава молдавского кабмина Павел Филип предложил Игорю Додону две кандидатуры на должности министров. Министром здравоохранения, труда и соцзащиты предлагалось назначить Сильвию Раду, а главой Министерства сельского хозяйства и регионального развития - Николая Чубука. Однако президент Молдавии не одобрил данных претендентов.

По словам главы государства, Раду не имеет медицинского образования, а к Чубуку у него есть вопросы «в области неподкупности».

Отметим, что в Молдавии противостояние между президентом страны и правительством длится не один год. Главным предметом споров является внешняя политика: Додон выступает за сближение с Россией, в то время как парламентское большинство и кабинет министров склоняются в сторону Запада.