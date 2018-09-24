Владимира Жириновского вызвали на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос Владимира Жириновского. Российскому политику надлежит явится в Киев 27 сентября к девяти часам утра, говорится на сайте ИА Украинских национальных новостей.

Лидера российских либерал-демократов считают виновным в поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В кабинете следователя ему собираются предъявить соответствующие обвинения и ознакомить с ходом расследования дела.

Уголовное дело, по которому кроме Жириновского проходит лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, было заведено еще в июле 2014. Лидеров думских фракций обвиняют в финансировании и поддержке действий, направленных на изменение государственных границ Украины.

Жириновского не в первый раз вызывают на допрос к украинским следователям. Сам политик, известный своим «горячим нравом» и вспыльчивостью, в этот раз обошелся кратким комментарием, назвав шумиху вокруг своей фамилии в Киеве «политическим преследованием».