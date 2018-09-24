В Магнитогорске тигр упал в обморок во время выступления: видео

Неприятный инцидент произошел во время выступления знаменитых дрессировщиков Багдасаровых в цирке Магнитогорска. Там одному из тигров стало плохо, после чего зверь упал в обморок.

На кадрах, опубликованных в Сети видно, что один из подопечных Карины и Артура Багдасаровых после прыжков через огненные кольца упал на бортик арены и начал биться в конвульсиях. После этого дрессировщик несколько раз ткнул животное палкой и оттащил за хвост на арену.

Привести полосатого артиста в чувство получилось не сразу – тигр очнулся лишь после нескольких вылитых на него ведер воды. Затем дрессировщик удалил зверя с арены.

«У тигра случился приступ после прыжка. Сразу подошел дрессировщик, стал его бить своим кнутом. Не оплачивайте эту жестокость, отвалите вы уже от зверей, это не игрушки», - приводит «Первый областной» слова одного из очевидцев инцидента.

Произошедшее стало причиной возмущения многих зрителей, которые сразу покинули зал.

После завершения шоу местные журналисты обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям дрессировщика в отношении тигра.

Как позже заявили сами представители цирковой труппы, зверь «просто упал в обморок».