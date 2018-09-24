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Названы пять способов продлить жизнь

Екатерина ГАБЕЛЬ
12:19 24.09.2018
Ученые из разных стран объединили усилия, чтобы найти лучший рецепт бессмертия.
Названы пять способов продлить жизнь

Исследования показали, что не всегда продолжительность жизни зависит от хорошей наследственности. Зачастую сам человек, благодаря правильному питанию, регулярным физическим, умственным упражнениям и специальным «эликсирам бессмертия», способен сильно повлиять на качество своей жизни.

Первым компонентом, по мнению ученых, является низкокалорийное питание. К такому выводу пришли исследователи из Национального центра изучения приматов в штате Висконсин и Национального института старения в Дикерсоне (США). Как понятно из названия первого института, для эксперимента были использованы обезьяны. Их разделили на две группы. Одна питалась низкокалорийной пищей в небольших количествах, а других кормили разнообразной едой. Неясно, по какой причине ученые из двух институтов решили объединить свои усилия только через два десятка лет. Оказалось, что низкокалорийная диета существенно продлевала жизнь макакам в том случае, если на нее садились в уже зрелом возрасте. Некоторые особи достигали возраста 40 лет - это в полтора раза больше, чем обезьяны живут в неволе. Подборку способов продлить себе жизнь опубликовало РИА Новости.

В дополнение к низкокалорийной диете ученые из из Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана в Бостоне (США) рекомендуют регулярно полностью отказываться от пищи на непродолжительное время. Такое лечебное голодание якобы улучшают энергетические процессы в клетках и способствует замедлению старения.

Помимо правильного питания, по мнению ученых, необходимы регулярные физические и умственные упражнения.

Те, кто тратит примерно 130-150 минут, как подсчитали ученые из Университета Макмастера (Канада), уменьшают риск преждевременной смерти на 36%.  Если же времени на упражнения нет, то нужно просто больше ходить пешком. Исследователи из Австралии выяснили, что те, кто ходит бодрым шагом, примерно на 20% понижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта, чем те, кто предпочитает неторопливые прогулки. Особенно это было заметно у пожилых людей. В почтенном возрасте быстрые прогулки могут уменьшить риск внезапной смерти на 53%.

Кроме физических упражнений, залогом долгой жизни британские ученые назвали высшее образование. По их подсчетам, каждый год обучения продлевает жизнь примерно на 11 месяцев. Считается, что высшее образование помогает отказаться от вредных привычек.

А чтобы закрепить результат правильного питания, физических упражнений и наличия высшего образования, ученые из разных университетов разработали специальные «инъекции против старости». Сотрудники Университета Маршалла (США) синтезировали вещество - натрий-калиевую аденозинтрифосфатазу. Эксперименты на мышах дали положительный результат. Та группа грызунов, которая регулярно получала инъекции этого вещества, старела гораздо медленнее даже при неправильном питании. А вот коллеги из Университета Миннесоты сообщили о собственном «эликсире бессмертия». Он представляет из себя смесь из двух сенолитиков - противоопухолевого препарата дазатиниба и флаваноида кверцетина. Удалось установить, что такое сочетание уничтожает клетки со старческим фенотипом и препятствует развитию воспаления.

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