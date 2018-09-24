Радиоэлектронное подавление спутниковой связи будет осуществляться над акваторией Средиземного моря - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, а также бортовых систем РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты над сирийской территорией.

«Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», - сказал он.

По словам Шойгу, в противоположном случае необходимо будет действовать «в соответствии со складывающейся обстановкой».

Кроме того, ранее он отметил, что системой, гарантирующей идентификацию всех российских воздушных судов, оснастят командные пункты сирийских подразделений и воинских частей ПВО.

В Министерстве обороны РФ ранее опубликовали 3D-видео реконструкции гибели Ил-20 в Сирии. Так, в ролике был полностью реконструирован момент крушения самолета.

Ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку ВВС Израиля, сбила российский самолет 17 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих из России.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что согласен с заявлением военного ведомства России, которое ранее возложило вину за крушения Ил-20 на Израиль. При этом он отметил, что «подобные операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также пообещал провести тщательное расследование и передать российской стороне всю информацию касаемо действий израильской авиации над территорией Сирии.