Эксперт объяснил, почему США видят угрозу в рекордном урожае пшеницы в РФ

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в интервью радио «Звезда» прокомментировал новую угрозу, которую США увидели в рекордном урожае пшеницы в России.

По словам Корбута, такое явление - обычная конкуренция.

«Мы конкурируем с замечательными американскими фермерами, это совершенно нормальное явление. Было бы странно, если бы этого не было. Если рассуждать о том, что мы угрожаем, - да, естественно. Эффективная работа американских фермеров несет нам угрозу, для того чтобы обеспечить стабильный рынок сбыта нашей продукции», - сказал он.

Корбут подчеркнул, что все это является обычной и нормальной рыночной ситуацией.

«Было бы странно, если бы ее не было», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия за минувший сельскохозяйственный год установила мировой рекорд: страна экспортировала более 40 миллионов тонн пшеницы. Именно это и обеспокоило США.