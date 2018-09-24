В Венгрии ответили на угрозы Украины выслать из страны венгерского консула

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил официальному Киеву пропорциональным ответом в случае высылки венгерского консула с Украины. При этом министр выразил надежду, что до столь жестких мер дело не дойдет.

Говоря о скандале, который разгорелся вокруг ситуации с выдачей венгерских паспортов украинцам, дипломат заявил, что украинская сторона проигнорировала все «писаные и неписаные нормы международного права и дипломатии», так как спецслужбы Украины «провели спецоперацию в консульстве Венгрии».

«Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина на самом деле собирается двигаться в сторону Евросоюза, она не может ставить под сомнение такую институцию», - сказал министр иностранных дел Венгрии.

Дипломат подчеркнул, что меры украинских властей являются дискриминационными для закарпатских венгров и это скажется на отношениях двух государств. В частности, Петер Сийярто допустил меры по замедлению интеграции Украины в Евросоюз.

Ранее стало известно, что в Закарпатской области венгерское консульство выдает паспорта своей страны украинцам, которые проживают в данном регионе, рекомендуя при этом не сообщать о своей «политике» властям Украины. В ответ глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что официальный Киев из-за этого скандала может выслать из страны консула Венгрии.