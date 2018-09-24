Татьяна Голикова рассказала об изменении сроков выплат пособий по безработице

Срок выплаты пособий по безработице значительно сокращен. Это касается всех категорий граждан, за исключением людей предпенсионного возраста. С таким заявлением выступила заместитель главы правительства РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Теперь максимальный срок выплаты пособий для россиян предпенсионного возраста составит 12 месяцев. Для всех остальных - шесть месяцев, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Мы в бюджет на 2019-2021 год заложили минимальный размер пособия 1500 рублей, а размер пособия для работающих граждан, исключая предпенсионный возраст, - 8000 рублей и для предпенсионного возраста - 11280 рублей», - рассказала Голикова.

Решение было принято после многолетних наблюдений. В среднем денежное пособие для безработных россиян выплачивалось за четыре месяца. Вице-премьер также заявила о скорой индексации размера материальной помощи.

В ближайшее время ее приведут в соответствие с минимальным размером оплаты труда.