В деле о пропавшем малайзийском Boeing MH370 появилась новая тайна

Недавно казалось, что расследование пропажи Boeing 777 рейса MH370 «Малайзийских авиалиний» над Южно-Китайским морем уже близко к завершению, но исследователи подвергли критике ранее обнаруженные снимки Google.Maps. Напомним, на них энтузиасты обнаружили в джунглях Вьетнама объект, который очень похож на самолет. Удалось прикинуть примерную длину объекта - около 70 метров. Это дало основание полагать, что данный самолет может быть пропавшим четыре года назад Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Однако все больше историков утверждает, что на снимках абсолютно другой самолет - F-105, сбитый еще во времена вьетнамской войны. Такое предположение опубликовал британский таблоид Daily Star.

Этот истребитель-бомбардировщик применялся ВВС США для ударов по военным и гражданским объектам на севере Вьетнама. За все время службы (около 30 лет) данные машины не экспортировались в другие страны и применялись только во вьетнамской войне. За время указанной военной операции США признали потери 382 самолетов (по другим данным, 395 самолетов - прим. ред.). Именно основываясь на этой информации, энтузиасты и предположили, что на спутниках может быть один из F-105, сбитых в небе Вьетнама.

Ранее предположение о том, что обломки принадлежат Boeing 777 рейса MH370 «Малайзийских авиалиний», было выдвинуто британским исследователем Яном Уилсоном. Он организовал экспедицию, которая, однако, вернулась ни с чем неделю назад. Впрочем, ученые планируют продолжить поиски. По оценкам таблоида, такая поисковая операция стоит примерно 53 миллиона фунтов.

Борт MH370 «Малайзийских авиалиний» исчез с радаров 8 марта 2014 года через 40 минут после вылета. Предположительно, катастрофа могла произойти над Южно-Китайским морем. До сих пор следственными органами не установлены обстоятельства трагедии. Все пассажиры и члены экипажа в 2015 году были признаны погибшими. В этом же году и в 2016-м небольшие обломки самолета прибило к побережью Мозамбика и ЮАР, что почти в 4000 километров от предполагаемого места крушения.

Как сообщало Reuters, эта поисковая операция является до сих пор самой масштабной и дорогой в истории.