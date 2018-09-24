Госсовет КНР обвинил США в навязывании Китаю своих экономических интересов путем запугивания

Американская администрация через запугивания и давление пытается навязать китайской стороне свои интересы. Об этом говорится в опубликованной Госсоветом КНР «Белой книге» Китая.

«С 2017 года, когда к власти пришла новая администрация США, они под лозунгом "США прежде всего" отошли от главных международных норм, включая ведение переговоров на основе взаимного уважения и равенства, начали применять политику односторонних действий, протекционизм и торговый гегемонизм», - сказано в документе.

Китайский Госсовет отметил, что опираясь на данные принципы, Вашингтон «предпринял ряд мер экономического запугивания» против множества государств и регионов, и «в особенности в отношении Китая». В документе подчеркивается, что США «путем повышенного давления хотят навязать КНР свои интересы».

Ранее сообщалось, что Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на США после того как Вашингтон решил ввести новые пошлины на китайские товары.

Напомним, накануне Белый дом объявил о том, что новые тарифы на китайские товары вступят в силу 24 сентября и до конца года сохранятся на уровне 10%. А с 1 января они должны вырасти уже до 25%. В заявлении администрации США отмечалось, что в случае, если КНР предпримет ответные меры, то президент Соединенных Штатов Дональд Трамп введет третий этап пошлин на китайские товары, общая стоимость которых будет составлять порядка 267 миллиардов долларов.