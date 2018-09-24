Толпа «зомби» прошлась по центру Киева

Шествие, посвященное популярным персонажам хоррор-фильмов, прошло 23 сентября в центре Киева.

Как сообщает informator.ua , на зомби-парад пришли в основном молодые люди, которые стали изображать некромантов, вампиров и прочую нечисть, после чего начали свой маршрут по центру Киева.

Практически на всех участниках был жуткий грим, нанесенный с целью быть похожими на зомби. Однако среди молодежи также были и «военные», которые «защищали» гражданских от нашествия «живых мертвецов», «отстреливаясь» от них.

Сообщается, что зомби-парад, скорее всего, был приурочен к известному фестивалю Comic Con Ukraine, который собрал любителей аниме, игр и фильмов со всей Украины.