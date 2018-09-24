Толпа «зомби» прошлась по центру Киева
После того как толпа «зомби» захватила центр Киева, от них стали «отстреливаться» военные.
Видео: YouTube / informator.ua
Шествие, посвященное популярным персонажам хоррор-фильмов, прошло 23 сентября в центре Киева.
Как сообщает informator.ua, на зомби-парад пришли в основном молодые люди, которые стали изображать некромантов, вампиров и прочую нечисть, после чего начали свой маршрут по центру Киева.
Практически на всех участниках был жуткий грим, нанесенный с целью быть похожими на зомби. Однако среди молодежи также были и «военные», которые «защищали» гражданских от нашествия «живых мертвецов», «отстреливаясь» от них.
Сообщается, что зомби-парад, скорее всего, был приурочен к известному фестивалю Comic Con Ukraine, который собрал любителей аниме, игр и фильмов со всей Украины.