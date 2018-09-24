Страшное падение ВМС Украины - в Госдуме ответили на обвинения Киева в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе

Обвинения в адрес России в создании опасных инцидентов в акватории Керченского пролива необоснованны и не выдерживают никакой критики. Так на обвинения со стороны ВМС Украины, опубликованные в соцсетях, отреагировали в Госдуме. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик назвал заявление украинских властей провокацией.

«Обвинение России, да еще и на странице в Facebook, говорит о страшном падении уровня военно-морского ведомства Украины. Мне жаль моряков, которых командование выгнало в море на полуживых судах, чтобы они стали невольными актерами в этом спектакле», - рассказал Белик.

Парламентарий пояснил, что суда, направленные властями Украины к российским берегам, можно назвать боевыми с большой натяжкой. Штабной корабль «Донбасс» и бывшая плавмастерская должны были быть списаны еще в прошлом году, сообщает RT.

Экипажи кораблей при проходе арок Керченского моста запросили у Росморпорта услуги лоцманов.

«Капитаны запросили разрешение на проход в канале. Как тут не отметить, что даже ВМСУ признают, что Крым - наш, и вынуждены считаться с реальным раскладом сил в регионе?» - добавил депутат.

Ранее руководство ВМС Украины заявило о серии «опасных инцидентов» и провокациях со стороны России во время прохождения украинских кораблей.