В Крыму отреагировали на проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал заявление ВМС ВС Украины о том, что переход украинских судов через Керченский пролив якобы проходил в сложной обстановке. По его словам, проход кораблей осуществился без каких-либо проблем.

Фикс отметил, что украинским судам «никто не мешал» и «все прошло по правилам» при полном соблюдении всех норм международного морского права и мер безопасности.

«Они прошли через Керенский пролив под аркой моста, вышли в Азовское море и пришли в пункт назначения. На этом все закончилось. Пусть поменьше паникуют», - цитирует его РИА Новости.

По словам генерального директора Крымских морских портов Алексея Волкова, прохождение судов через Керчь-Еникальский канал осуществилось в штатном режиме.

«Судно шло на буксире в сопровождении пограничных катеров Российской Федерации. Не было никаких провокаций», - сказал он.

Волков отметил, что сопровождение прохождения кораблей ВМС Украины обеспечивалось российским лоцманом.

Накануне суда ВМС Украины, корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», прошли вдоль берегов Крыма.

В то же время в пресс-центре командования ВМС ВС Украины отметили, что Россия якобы допустила ряд опасных инцидентов, а именно «чрезмерное сближение» российского разведывательного корабля с украинскими судами. Также в украинском ведомстве сообщили и о якобы «опасном сближении» российского истребителя из Крыма с Ан-26 ВМС ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря.